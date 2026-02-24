МФТИ: открытие физиков повысит эффективность работы нанотранзисторов

Как объясняют Свинцов и ученые, в последние годы физики со всего мира активно работают над созданием нанотранзисторов, состоящих их нескольких двумерных материалов. Один из них обычно играет роль барьера, который обычно препятствует движению электронов между двумя соседними с ним прослойками других материалов. Благодаря законам квантовой механики, при определенных условиях эти частицы «туннелируют» через эту прослойку, что позволяет управлять движением тока и использовать структуры из двумерных материалов в качестве транзисторов.