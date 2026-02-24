Ричмонд
Милиция назвала четыре признака, когда родители ребенка должны насторожиться

Милиция сказала, когда родители в Беларуси должны насторожиться из-за детей.

Источник: Комсомольская правда

В белорусской милиции сказали, когда родители должны насторожиться, пишет телеграм-канал «КИБЕРКРЕПОСТЬ» УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители сказали, что есть четыре важных признака, указывающие на то, что подросток мог попасть в деструктивные сообщества.

Родители должны насторожиться, если у ребенка резко изменилось поведение, он стал скрытным. Могут появиться странные символы и мрачный контент в соцсетях. Не очень хорошо, если ребенок нервничает из-за телефона или прячет переписки. Часто в таких случаях ребенок также отдаляется от семьи и друзей.

Заметив такие признаки, родителям нужно поговорить с ребенком на эту тему спокойно и без давления, — добавили в пресс-службе.

