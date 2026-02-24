Милиция назвала четыре признака, когда родители ребенка должны насторожиться

Родители должны насторожиться, если у ребенка резко изменилось поведение, он стал скрытным. Могут появиться странные символы и мрачный контент в соцсетях. Не очень хорошо, если ребенок нервничает из-за телефона или прячет переписки. Часто в таких случаях ребенок также отдаляется от семьи и друзей.