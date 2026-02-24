Минское «Динамо» вылетело в Сочи после того, как рейс отложили из-за дронов

Хоккейное минское «Динамо» с опозданием, но все-таки вылетело 24 февраля из Нижнего Новгорода в Сочи на матч чемпионата КХЛ.
«Команда вылетела в Сочи», — сообщили в телеграм-канале клуба 24 февраля в 11.42.
Ранее мы писали, что «Динамо» обыграло в матче чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде «Торпедо» (4:3) и вечером 23 февраля должно было вылететь в Сочи. Но рейс отменили, когда команда уже была в самолете. Вылет назначили на следующий день, а динамовцы отправились в гостинцу.
Аэропорт Сочи не принимал и не отправлял самолеты из-за режима угрозы атаки БПЛА. Утром 24 февраля все ограничения были сняты и белорусский самолет отправился к берегу Черного моря. Против клуба «Сочи» в чемпионате КХЛ минчане должны провести два матча подряд — 25 и 27 февраля.
Кстати, в матче против «Торпедо» форвард Сэм Энаc набрал 2 очка (1+1) и стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в истории клуба в КХЛ.
