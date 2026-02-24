Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» вылетело в Сочи после того, как рейс отложили из-за дронов

«Динамо» вылетело из Нижнего Новгорода в Сочи после открытия аэропорта города-курорта.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейное минское «Динамо» с опозданием, но все-таки вылетело 24 февраля из Нижнего Новгорода в Сочи на матч чемпионата КХЛ.

«Команда вылетела в Сочи», — сообщили в телеграм-канале клуба 24 февраля в 11.42.

Ранее мы писали, что «Динамо» обыграло в матче чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде «Торпедо» (4:3) и вечером 23 февраля должно было вылететь в Сочи. Но рейс отменили, когда команда уже была в самолете. Вылет назначили на следующий день, а динамовцы отправились в гостинцу.

Аэропорт Сочи не принимал и не отправлял самолеты из-за режима угрозы атаки БПЛА. Утром 24 февраля все ограничения были сняты и белорусский самолет отправился к берегу Черного моря. Против клуба «Сочи» в чемпионате КХЛ минчане должны провести два матча подряд — 25 и 27 февраля.

Кстати, в матче против «Торпедо» форвард Сэм Энаc набрал 2 очка (1+1) и стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в истории клуба в КХЛ.

Прочитайте, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше