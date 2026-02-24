Стало известно, где в Тольятти может появиться приют для животных

«По информации министерства строительства Самарской области, в феврале 2025 года были подготовлены проектные предложения по строительству приютов для содержания безнадзорных животных в городских округах Самара и Тольятти. Проекты разработаны с учетом типовых решений и ориентировочной стоимости объектов: приют на 1000 животных в Тольятти и приют на 2000 животных в Самаре. Предложения направлены в министерство финансов Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности их финансирования», — поясняется в ответе на запрос.