Жителей Ростовской области могут наказать за громкие ссоры и лай собак

Жителям Дона напомнили о правилах соблюдения тишины по вечерам и ночью.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области напомнили о наказании за нарушение правил соблюдения тишины в вечернее и ночное время. Информацию, поступившую через сеть многофункциональных центров предоставления госуслуг, публикует «Городской репортер».

По обновленным требованиям, к административной ответственности могут привлечь не только за ремонт или включенную на полную громкость музыку. В список «шумных» проступков также внесли громкие ссоры, лай или вой домашних питомцев. Кроме того, не следует мешать соседям звуками включенных пылесосов, стиральных машин и другой техники.

Также поздно вечером и ночью на максимальную мощность нельзя включать аудиосистемы и гаджеты.

