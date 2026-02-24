Жителей Ростовской области могут наказать за громкие ссоры и лай собак

Жителям Ростовской области напомнили о наказании за нарушение правил соблюдения тишины в вечернее и ночное время. Информацию, поступившую через сеть многофункциональных центров предоставления госуслуг, публикует «Городской репортер».
По обновленным требованиям, к административной ответственности могут привлечь не только за ремонт или включенную на полную громкость музыку. В список «шумных» проступков также внесли громкие ссоры, лай или вой домашних питомцев. Кроме того, не следует мешать соседям звуками включенных пылесосов, стиральных машин и другой техники.
Также поздно вечером и ночью на максимальную мощность нельзя включать аудиосистемы и гаджеты.
