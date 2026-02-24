Жителей Ростовской области могут наказать за громкие ссоры и лай собак

По обновленным требованиям, к административной ответственности могут привлечь не только за ремонт или включенную на полную громкость музыку. В список «шумных» проступков также внесли громкие ссоры, лай или вой домашних питомцев. Кроме того, не следует мешать соседям звуками включенных пылесосов, стиральных машин и другой техники.