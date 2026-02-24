Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильцы дома на улице 2-я Кировская в Омске остались без отопления и горячей воды

Жильцы были лишены и воды и тепла больше, чем на сутки из-за коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского округа Омска выявила нарушения в работе АО «Тепловая компания» при ликвидации аварии на теплосетях. Инцидент произошел 20 февраля 2026 года на улице Русско-Полянская, 48, в результате чего было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение ряда объектов округа, в том числе многоквартирного дома № 125 по улице 2-я Кировская.

Продолжительность устранения повреждений превысила установленные нормативы. За время простоя внутридомовые сети в чердачном помещении двухэтажки промерзли. При последующем отогреве и пуске теплоносителя произошел порыв участка сети, что привело к размоканию и частичному разрушению потолка в одной из квартир. К счастью, пострадавших среди жильцов нет.

Прокурорский надзор установил, что действия ресурсоснабжающей организации нарушили требования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В адрес генерального директора АО «Тепловая компания» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Ответственное должностное лицо вызвано для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исполнение представления и восстановление нарушенных прав граждан взяты прокуратурой Кировского округа на особый контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омских ученых из технического университета осудили за хищение 8,2 миллионов рублей.