Жильцы дома на улице 2-я Кировская в Омске остались без отопления и горячей воды

Продолжительность устранения повреждений превысила установленные нормативы. За время простоя внутридомовые сети в чердачном помещении двухэтажки промерзли. При последующем отогреве и пуске теплоносителя произошел порыв участка сети, что привело к размоканию и частичному разрушению потолка в одной из квартир. К счастью, пострадавших среди жильцов нет.