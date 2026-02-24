Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

«В Москве и в Подмосковье, начиная с субботы, ожидается хороший рост температуры. Москва попадет в теплый сектор циклона, который движется по ныряющей траектории с северо-запада на юго-восток… Температура повысится до 0 — плюс 2 градусов», — рассказал Шувалов.