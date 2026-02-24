Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

Шувалов: плюсовая температура придет в Москву в субботу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Потепление до плюс 2 градусов ожидается в столичном регионе, начиная с субботы, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Москве и в Подмосковье, начиная с субботы, ожидается хороший рост температуры. Москва попадет в теплый сектор циклона, который движется по ныряющей траектории с северо-запада на юго-восток… Температура повысится до 0 — плюс 2 градусов», — рассказал Шувалов.

Синоптик уточнил, что в начале марта в Москве будет оттепель.