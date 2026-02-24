30 км без проводов: в Казани тестируют инновационный троллейбус «Горожанин»

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили новую модель троллейбуса — УТТЗ-624133 «Горожанин». Машина производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода разработана на базе кузова МАЗ третьего поколения и адаптирована к российским климатическим условиям. Главное преимущество троллейбуса в том, что он может без подключения к сети проехать 30 км, а значит его можно использовать там, где не проложены контактные сети. До 23 марта новый транспорт будет курсировать в тестовом режиме на городском маршруте № 5 («Речной вокзал — ул. Академика Глушко»).