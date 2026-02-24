Ричмонд
30 км без проводов: в Казани тестируют инновационный троллейбус «Горожанин»

Троллейбус презентовали мэру Казани Ильсуру Метшину.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили новую модель троллейбуса — УТТЗ-624133 «Горожанин». Машина производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода разработана на базе кузова МАЗ третьего поколения и адаптирована к российским климатическим условиям. Главное преимущество троллейбуса в том, что он может без подключения к сети проехать 30 км, а значит его можно использовать там, где не проложены контактные сети. До 23 марта новый транспорт будет курсировать в тестовом режиме на городском маршруте № 5 («Речной вокзал — ул. Академика Глушко»).

«МУП “Метроэлектротранс” не останавливается на достигнутом, внимательно изучая рыночные инновации. Планы по опытной эксплуатации новейшей модели троллейбуса демонстрируют готовность “Метроэлектротранса” модернизировать парк и внедрять передовые решения для комфорта жителей Казани», — отметил Ильсур Метшин.

«Горожанин» представляет собой сочлененный низкопольный троллейбус («гармошка»). Общая вместимость — до 80 пассажиров, количество сидячих мест — 35. Машина оснащена откидной аппарелью (пандусом), поручнями для маломобильных граждан.

Ключевое преимущество модели — увеличенный запас автономного хода. Троллейбус способен преодолеть до 30 км без подключения к контактной сети. Это позволяет машине не только объезжать места ДТП или заторы, но и обслуживать районы, где не проложены линии электропередач. Таким образом, внедрение нового транспорта позволит гибко менять и продлевать существующие маршруты без дополнительных затрат на строительство инфраструктуры.

Система зарядки реализована по динамическому принципу: аккумуляторы пополняются во время движения под контактной сетью. Всего за 15 минут батарея заряжается на 10%. Примечательно, что система поддерживает подзарядку от трамвайной сети, что делает модель универсальной для городской инфраструктуры.

Салон укомплектован современной системой климат-контроля. За безопасность отвечают камеры видеонаблюдения, спутниковая навигация ГЛОНАСС/GPS и автоматическая система пожаротушения. Тяговый двигатель мощностью 180 кВт обеспечивает динамичный разгон и стабильную работу на участках со сложным рельефом.

Модель является примером тесной промышленной кооперации: кузов заимствован у автобуса МАЗ-203 (Минск), а вся электрическая «начинка» и финальная сборка — российские. Высоковольтные преобразователи, зарядные устройства, системы отопления и кондиционирования произведены в РФ, что гарантирует доступность запчастей и упрощает сервисное обслуживание.

Тестирование «Горожанина» пройдет на маршруте № 5, протяженность которого составляет 18 км. Он связывает три района города: Советский, Вахитовский и Приволжский.

На текущий момент на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 192 троллейбуса. Они обслуживают 11 маршрутов общей протяженностью 255,7 км. В часы пик на линии ежедневно выходят 152 единицы подвижного состава.