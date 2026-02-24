Ричмонд
В Ростове при пожаре в гараже погиб 74-летний мужчина

Тело пенсионера обнаружили при тушении гаража в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 февраля в Ростове-на-Дону произошел смертельный пожар. На улице Казахской загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Когда пожарные прибыли на место и потушили огонь, внутри они обнаружили тело 74-летнего мужчины. Погибшим оказался хозяин гаража.

Пламя охватило пять квадратных метров. С возгоранием боролись восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Сейчас дознаватели рассматривают несколько версий случившегося. Основная — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования.

