В школах Уфы психологов научат новой методике работы с подростками

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина подтвердила, что проблема с кадрами остается острой. Она отметила, что во время выездов в школы становится понятно: одни специалисты не дотягивают до нужного уровня, другие слишком молоды и не имеют практического опыта, чтобы быстро оценить психологическую обстановку в классе. Бывает и так, что опытные детские психологи уходят из школ в частную практику.