В школах Уфы психологов научат новой методике работы с подростками

В школах Уфы планируют внедрить новую методику раннего выявления девиантного поведения среди подростков. Разработкой занимаются специалисты четырех городских психолого-педагогических центров.
Как рассказал вице-мэр Дмитрий Черенков в интервью программе «Честно говоря», необходимость обновить подходы возникла после разговоров с родителями. По словам представителя мэрии, вместе с родительским сообществом пришли к выводу, что школьным психологам порой не хватает современных знаний и актуальной методологии.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина подтвердила, что проблема с кадрами остается острой. Она отметила, что во время выездов в школы становится понятно: одни специалисты не дотягивают до нужного уровня, другие слишком молоды и не имеют практического опыта, чтобы быстро оценить психологическую обстановку в классе. Бывает и так, что опытные детские психологи уходят из школ в частную практику.
