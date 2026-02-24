Семилетний мальчик, которого спас дворник в Петербурге, остается в реанимации

Напомним, малыш вылез на подоконник и повис на карнизе. Соседи кричали, чтобы он вернулся, но ребенок их не слышал или не понимал опасности. Внизу стоял дворник Хайрулло Ибадуллаев. Увидев мальчика, он так испугался, что заплакал и начал звать на помощь. А когда детские руки разжались, рванул вперед и поймал ребенка, смягчив падение. Сам отделался ушибами, а мальчика увезли в реанимацию.