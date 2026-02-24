Ричмонд
Семилетний мальчик, которого спас дворник в Петербурге, остается в реанимации

Состояние ребенка стабильное, но переводить в другое отделение его пока рано.

Источник: Комсомольская правда

Семилетний мальчик, который 22 февраля выпал из окна седьмого этажа на Петрозаводской улице, до сих пор в реанимации. Об этом стало известно «КП-Петербург» от источника.

— Состояние ребенка стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей, — уточнил собеседник.

Напомним, малыш вылез на подоконник и повис на карнизе. Соседи кричали, чтобы он вернулся, но ребенок их не слышал или не понимал опасности. Внизу стоял дворник Хайрулло Ибадуллаев. Увидев мальчика, он так испугался, что заплакал и начал звать на помощь. А когда детские руки разжались, рванул вперед и поймал ребенка, смягчив падение. Сам отделался ушибами, а мальчика увезли в реанимацию.

Мать ребенка — предпринимательница и блогер. В момент трагедии она была дома, но не сразу заметила, что сын вылез на карниз. У нее есть еще взрослая дочь.

Дворнику вручили премию имени Тиграна Кеосаяна — 1 млн рублей. Ибадуллаев поблагодарил за деньги и заявил, что отправит их больному отцу и четырем дочерям. Президент Узбекистана наградил его медалью «Жасорат» за мужество.