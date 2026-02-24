Ричмонд
Нарушил в ЕС — заплати дома: Автомобильные штрафы, полученные в странах Евросоюза, станут обязательными к оплате в Молдове

Власти Молдовы разрабатывают механизм взаимного признания и исполнения штрафов за нарушения правил дорожного движения, выписанных гражданам республики в странах Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Автоштрафы из Евросоюза станут обязательными к оплате в Молдове.

Власти Молдовы разрабатывают механизм взаимного признания и исполнения штрафов за нарушения правил дорожного движения, выписанных гражданам республики в странах Евросоюза. В будущем такие санкции будут взыскиваться уже на территории Молдовы. Об этом заявил начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану в эфире одной из передач.

По его словам, от европейских партнеров уже поступают запросы на предоставление данных о молдавских водителях-нарушителях. Адаптация национального законодательства к этой процедуре необходима в рамках процесса европейской интеграции страны.

Ранее многие молдавские водители игнорировали штрафы, полученные за границей, поскольку не существовало эффективного механизма их принудительного взыскания на родине. Теперь ситуация изменится: неоплаченные штрафы из ЕС смогут повлечь последствия внутри Молдовы.

Глава ГИП также отметил позитивные тенденции в дорожной безопасности: в последние годы в республике зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за всю историю наблюдений. При этом основной причиной аварий остаётся именно поведение участников движения, а не недостаток знаний ПДД.

Читайте также:

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше