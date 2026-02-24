Нарушил в ЕС — заплати дома: Автомобильные штрафы, полученные в странах Евросоюза, станут обязательными к оплате в Молдове

Автоштрафы из Евросоюза станут обязательными к оплате в Молдове.
Власти Молдовы разрабатывают механизм взаимного признания и исполнения штрафов за нарушения правил дорожного движения, выписанных гражданам республики в странах Евросоюза. В будущем такие санкции будут взыскиваться уже на территории Молдовы. Об этом заявил начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану в эфире одной из передач.
По его словам, от европейских партнеров уже поступают запросы на предоставление данных о молдавских водителях-нарушителях. Адаптация национального законодательства к этой процедуре необходима в рамках процесса европейской интеграции страны.
Ранее многие молдавские водители игнорировали штрафы, полученные за границей, поскольку не существовало эффективного механизма их принудительного взыскания на родине. Теперь ситуация изменится: неоплаченные штрафы из ЕС смогут повлечь последствия внутри Молдовы.
Глава ГИП также отметил позитивные тенденции в дорожной безопасности: в последние годы в республике зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за всю историю наблюдений. При этом основной причиной аварий остаётся именно поведение участников движения, а не недостаток знаний ПДД.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).
Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.
Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).
Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.
Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).