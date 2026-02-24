Тимур Турлов: ИИ — продолжение развития, а не отрыв от реальности

За последние годы искусственный интеллект перестал быть чем-то из мира экспериментов и футуристических презентаций. Сегодня это обычный рабочий инструмент — в бизнесе, финансах, образовании и управлении. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов уверен, что ИИ не стоит воспринимать как некую самостоятельную силу, которая скоро заменит человека. Это инструмент. Удобный, быстрый, полезный. Искусственный интеллект помогает специалистам работать быстрее и увереннее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».