Омичи выиграли более 30 млн рублей, покупая лотерейные билеты на почте

Обладателями более 30 миллионов рублей стали омичи, приобретавшие лотерейные билеты в отделения почтовой связи. В омском УФПС сообщили, что чаще всего билеты приобретали в трех районах области.
В 2025 году жители Омской области выиграли в общей сложности более 30 миллионов рублей в различных лотереях, которые приобретались жителями региона на почте. В УФПС отметили, что особенно активно омичи испытывали удачу накануне государственных праздников Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День народного единства. Чаще всего лотерейные билеты в почтовых отделениях приобретали жители Омского, Русско-Полянского и Калачинского районов.
Также в ведомстве напоминают, что выигрыш, сумма которого менее 15 000 рублей, счастливчики могут получить сразу, в месте приобретения билета. В случае, если выигрыш составляет до 100 000 рублей, его можно получить в офисах лотерейной компании или самостоятельно путем зачисления денег на свою карту через официальный сайт лотерейной компании. Выигрыши свыше 500 тысяч рублей счастливчики получают в клиентском офисе, с заявлением и предоставлением копии паспорта.
