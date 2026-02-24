Омичи выиграли более 30 млн рублей, покупая лотерейные билеты на почте

В 2025 году жители Омской области выиграли в общей сложности более 30 миллионов рублей в различных лотереях, которые приобретались жителями региона на почте. В УФПС отметили, что особенно активно омичи испытывали удачу накануне государственных праздников Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День народного единства. Чаще всего лотерейные билеты в почтовых отделениях приобретали жители Омского, Русско-Полянского и Калачинского районов.