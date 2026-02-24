Более 3,7 тысячи семей Ростовской области получили остаток материнского капитала

Возраст ребенка и материальное положение семьи не влияют на возможность получить остаток маткапитала. Узнать точную сумму оставшихся средств владельцы сертификатов могут в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе донского отделения СФР или в МФЦ.