Более 3,7 тысячи семей Ростовской области получили остаток материнского капитала

С начала года 3,7 тысячи семей Ростовской области получили неиспользованный остаток материнского капитала. Информацию СФР опубликовали на сайте донского правительства.
Остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты не должен превышать 10 тысяч рублей. Для получения этих средств нужно подать заявление о распоряжении средствами маткапитала.
Обращение должно находиться на проверке в течение пяти рабочих дней, еше около пяти дней отводится на процесс денежного перевода. Вся сумма остатка отправляется единоразово на счет владельца сертификата, указанный в заявлении.
Важно помнить: если неистраченная часть материнского капитала больше 10 тысяч рублей, в выплате откажут.
Возраст ребенка и материальное положение семьи не влияют на возможность получить остаток маткапитала. Узнать точную сумму оставшихся средств владельцы сертификатов могут в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе донского отделения СФР или в МФЦ.
