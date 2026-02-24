ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС

Ранее жительницу Сочи лишили водительского удостоверения на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Дело было рассмотрено без ее участия. Как выяснилось, мировой судья отправил уведомление не на тот номер, который был указан в расписке и в протоколе об административном нарушении. Женщина обжаловала решение в апелляции и кассации, а затем дошла до Верховного суда России.