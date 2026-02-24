ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Жительница Сочи добилась в Верховном суде России пересмотра решения о лишении водительских прав, вынесенного в ее отсутствие из-за отправленного не на тот номер СМС, следует из документов суда в распоряжении РИА Новости.
Ранее жительницу Сочи лишили водительского удостоверения на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Дело было рассмотрено без ее участия. Как выяснилось, мировой судья отправил уведомление не на тот номер, который был указан в расписке и в протоколе об административном нарушении. Женщина обжаловала решение в апелляции и кассации, а затем дошла до Верховного суда России.
«Верховный суд РФ постановил: решение судьи Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 03 марта 2025 года, вынесенные в отношении Барчаховой Валентины Вадимовны по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8, КоАП РФ, отменить. Данное дело возвратить на новое рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края», — указывается в постановлении суда.
Теперь протокол будет рассмотрен заново.