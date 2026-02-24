Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американская компания, владеющая сервисом видеоконференций Zoom, хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom Calendar, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, заявка в ведомство была подана в феврале 2026 года, в качестве заявителя указан «Зум Комьюникейшнс».
Под этим товарным знаком компания хочет предоставлять в России телекоммуникационные услуги и программное обеспечение, загружаемое для ведения календаря.
Компания Zoom Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.