В Чивыркуйском заливе озера Байкал замело пешие ледовые переправы. Об этом сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
— Cпустя всего три дня после открытия переправ, снегопад и шквалистый ветер уничтожили все маршруты, — пояснили в пресс-службе учреждения.
Для восстановления транспортной доступности была привлечена тяжелая техника. Три трактора неделю расчищали ледовые переправы от снега. Как отметили специалисты, бывшие военнослужащие срочной службы, ныне трактористы, быстро освоили сложную технику и показали высокую самоотдачу.
