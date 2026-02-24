В Шахтах посетительница магазина украла телефон у директора

В городе Шахты полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, которую совершила посетительница местного супермаркета. С заявлением о пропаже в отдел полиции обратился директор магазина. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Мужчина рассказал, что во время работы в торговом зале оставил свой корпоративный смартфон на прилавке и ненадолго отлучился. Когда вернулся, гаджета на месте уже не было. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что женщина находилась в магазине, заметила оставленный без присмотра телефон и просто взяла его себе. Похищенный смартфон дончанка успела продать, а вырученные деньги потратила.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
