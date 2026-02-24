Ремонт 36-метрового моста на МКАД будут вести до девяти месяцев

Так, на МКАД вблизи Липковского проезда стартовали работы по реконструкции путепровода. Число полос для движения транспорта по путепроводу (третий и четвертый километры кольцевой автодороги) еще ранее сократили с трех до двух в обоих направлениях. С 22 февраля движение всех видов транспорта перекрыли под самим путепроводом.