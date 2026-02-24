Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт 36-метрового моста на МКАД будут вести до девяти месяцев

Строители сказали, когда отремонтируют мост на МКАД вблизи Липковского проезда.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны детали реконструкции путепровода на МКАД в районе Липковского проезда, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, на МКАД вблизи Липковского проезда стартовали работы по реконструкции путепровода. Число полос для движения транспорта по путепроводу (третий и четвертый километры кольцевой автодороги) еще ранее сократили с трех до двух в обоих направлениях. С 22 февраля движение всех видов транспорта перекрыли под самим путепроводом.

Известно, что нормативный срок реконструкции путепровода составит девять месяцев. Генеральным подрядчиком объекта стало мостостроительное управление № 6 «Мостострой».

— Протяженность путепровода небольшая — 36 метров, но интенсивность движения на самой грузонапряженной магистрали Беларуси потребует строжайшего соблюдения правил безопасности при выполнении работ, — прокомментировал руководитель МСУ-6 Дмитрий Левчук.

Строители уже приступили к снятию части асфальтобетонного покрытия с трассы. Далее будет происходить демонтаж первой плиты мостового полотна с внешней стороны. Еще запланировано усилить четыре опоры путепровода.

Еще ранее стало известно, что новая дорога свяжет два района на окраине Минска.

А еще Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.

Тем временем Нацбанк озвучил ситуацию в банках Беларуси.