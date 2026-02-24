Ремонт 36-метрового моста на МКАД будут вести до девяти месяцев

Стали известны детали реконструкции путепровода на МКАД в районе Липковского проезда, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, на МКАД вблизи Липковского проезда стартовали работы по реконструкции путепровода. Число полос для движения транспорта по путепроводу (третий и четвертый километры кольцевой автодороги) еще ранее сократили с трех до двух в обоих направлениях. С 22 февраля движение всех видов транспорта перекрыли под самим путепроводом.
Известно, что нормативный срок реконструкции путепровода составит девять месяцев. Генеральным подрядчиком объекта стало мостостроительное управление № 6 «Мостострой».
— Протяженность путепровода небольшая — 36 метров, но интенсивность движения на самой грузонапряженной магистрали Беларуси потребует строжайшего соблюдения правил безопасности при выполнении работ, — прокомментировал руководитель МСУ-6 Дмитрий Левчук.
Строители уже приступили к снятию части асфальтобетонного покрытия с трассы. Далее будет происходить демонтаж первой плиты мостового полотна с внешней стороны. Еще запланировано усилить четыре опоры путепровода.
