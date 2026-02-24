В Прикамье отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Пермском крае за последнюю неделю зафиксировано уменьшение числа заболевших гриппом и ОРВИ. По данным на 23 февраля 2026 года, уровень заболеваемости снизился на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщили в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировано 15 723 случая респираторных инфекций. Эпидемический порог превышен не был.
Лабораторные исследования показали, что среди заболевших выявляются вирусы гриппа, а также риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.
В образовательных учреждениях края временно приостанавливали занятия. На прошлой неделе карантин ввели в 63 группах 41 детского сада, в 98 классах 41 школы и в 15 группах четырёх средних учебных заведений.