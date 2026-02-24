В Башкирии больше пяти тысяч мужчин ушли в отпуск по уходу за ребенком

В Башкирии более 23,6 тысячи работающих жителей республики находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получают ежемесячное пособие. С начала года на эти цели Соцфонд направил более 539 миллионов рублей. Чаще всего выплату оформляют матери, но право на нее есть и у других членов семьи.
Среди получателей пособия 5,5 тысячи человек — мужчины, которые взяли отпуск по уходу. Также выплату могут оформить работающие бабушки, дедушки или опекуны. Независимо от того, кто именно ухаживает за ребенком, пособие рассчитывается одинаково: 40 процентов от среднего заработка за два предыдущих года.
Минимальная сумма в 2026 году составляет 12 270,09 рубля, максимальная может достигать 83 021,18 рубля в месяц. Если в семье родилась тройня, общий размер пособия не может превышать 100 процентов среднего заработка.
