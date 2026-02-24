В Башкирии больше пяти тысяч мужчин ушли в отпуск по уходу за ребенком

В Башкирии более 23,6 тысячи работающих жителей республики находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получают ежемесячное пособие. С начала года на эти цели Соцфонд направил более 539 миллионов рублей. Чаще всего выплату оформляют матери, но право на нее есть и у других членов семьи.