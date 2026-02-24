«Не можешь нормально дышать, включается паника». Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, что с ней произошло после одной из гонок

— Сложно объяснить, что происходит: ты финишируешь, устаешь — это нормально, все понятно. Но потом возникает ощущение, будто какой-то спазм в легких: невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть, как будто тебе перекрыли дыхание и оставили маленькую трубку. Это очень страшно.