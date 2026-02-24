«Не можешь нормально дышать, включается паника». Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, что с ней произошло после одной из гонок

Белорусская биатлонистка Анна Сола вспомнила, как организм дал сбой во время Кубка Содружества, который прошел в середине февраля в Сочи, пишет sport5.by.
— Я впервые с таким столкнулась и раньше не видела, чтобы кому-то было настолько плохо, — сказала Анна.
30-летняя Анна Сола — опытная биатлонистка, призер чемпионата мира-2021. В ее активе множество гонок на самом высоком уровне.
— Сложно объяснить, что происходит: ты финишируешь, устаешь — это нормально, все понятно. Но потом возникает ощущение, будто какой-то спазм в легких: невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть, как будто тебе перекрыли дыхание и оставили маленькую трубку. Это очень страшно.
Сола с ужасом вспоминает тот момент.
— Когда после гонки ты не можешь нормально дышать, включается паника: ты не понимаешь, что с тобой происходит, видят ли это окружающие, идет ли помощь, — говорила она.
К счастью, Анна пришла в себя, но испытала очень неприятные ощущения:
— Чувство, что каждый вдох мог быть последним. Я потом еще долго вспоминала эти моменты со слезами.
Она надеется, что «это была разовая ситуация и больше это в горах не повторится». В беседе с тренером они пришли к выводу, что «скорее всего, нельзя резко останавливаться после финиша»:
— Нужно хотя бы минут 10 продолжать движение — шагом или легким бегом.
В данном же случае Анна уже отдыхала.
— Видимо, это и спровоцировало такую реакцию организма. Теперь в горах точно не буду как-то резко останавливаться, без какого-либо движения.
