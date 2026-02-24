25 февраля без воды останутся жители одной из станиц Ростовской области

Тысячи жителей станицы Николаевской Константиновского района в Ростовской области на целый день останутся без воды. Отключение проведут завтра, 25 февраля. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Воды с 10 до 17 часов не будет из-за планового отключения электричества. Ответственная организация — ПРП «Константиновский» РЭС. Воду будут подвозить по заявкам.
Также сегодня, 24 февраля, водоснабжение временно ограничено в поселке Шолоховском Белокалитвинского раойна. В населенном пункте произошел порыв водовода. В этом случае ремонтные работы обещают завершить в 17 часов. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».
