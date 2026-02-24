25 февраля без воды останутся жители одной из станиц Ростовской области

Также сегодня, 24 февраля, водоснабжение временно ограничено в поселке Шолоховском Белокалитвинского раойна. В населенном пункте произошел порыв водовода. В этом случае ремонтные работы обещают завершить в 17 часов. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».