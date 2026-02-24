Житель Шахт отсудил миллион у телефонных аферистов

Прокуратура города Шахты помогла пенсионеру вернуть более миллиона рублей, которые он перевел телефонным аферистам. Об этом случае рассказали в телеграм-канале донской прокуратуры.
Мужчина стал жертвой мошенника, который представился биржевым брокером и убедил его вложиться в инвестиции ради легкого заработка. Доверчивый пенсионер перевел на указанный счет свыше миллиона рублей.
После того как обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу счета, на который ушли деньги, потребовав взыскать эту сумму как неосновательное обогащение. Суд полностью поддержал требования надзорного ведомства. Теперь пенсионеру вернут его деньги.
