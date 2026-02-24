Умерла актриса Ирина Шевчук, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие»

«Моя душа, моя любовь, моя жизнь… я говорю тебе до свидания… мы все равно все встретимся там… третий год мы боролись с этой проклятой болезнью… мамочка, любимая… я рыдаю… это очень больно», — написала она на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Шевчук родилась в Мурманске, в юности случайно попала на съемки, училась во ВГИКе. Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого по одноимённой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Также сыграла в таких картинах как «Белый Бим Чёрное ухо», «Повесть о женщине», сериале «Государственная граница» и других.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.