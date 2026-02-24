Эксперт рассказала о необычном условии успешных занятий фитнесом

Фитнес — это не способ «исправить» себя, а путь к гармонии с собственным телом. Об этом заявила тренер Алёна Аверьянова в беседе с NEWS.ru. Вместо того чтобы изнурять себя тренировками, лучше выбрать комфортный темп и постепенно увеличивать нагрузку.
— Когда вы перестаёте видеть в своём теле лишь инструмент для достижения идеалов и начинаете слышать его потребности, отношение к себе меняется в лучшую сторону. И тогда спорт органично входит в жизнь, — уточнила эксперт.
Всего 20−30 минут умеренных нагрузок в день помогают снизить риск сердечных заболеваний и тревожности. Однако если перегружать организм и не давать ему восстанавливаться, можно столкнуться с хронической усталостью и проблемами с иммунитетом. А во время 8-часового сна успевает восстановиться нервная система и гормональный фон. Когда тело отдыхает, тренировки становятся эффективнее и безопаснее.