Эксперт рассказала о необычном условии успешных занятий фитнесом

Всего 20−30 минут умеренных нагрузок в день помогают снизить риск сердечных заболеваний и тревожности. Однако если перегружать организм и не давать ему восстанавливаться, можно столкнуться с хронической усталостью и проблемами с иммунитетом. А во время 8-часового сна успевает восстановиться нервная система и гормональный фон. Когда тело отдыхает, тренировки становятся эффективнее и безопаснее.