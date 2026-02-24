В Ивделе из крана с горячей водой побежал вонючий «Скунс»

Однако в ответе УК указано другое химическое соединение — Уранин А, он же флуоресцеин натрия. К посту прикреплен сертификат качества. Это вещество также окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, однако, в отличие от «Скунса», безвредно и не имеет запаха, но жители города отмечали резкий неприятный запах, исходящий от горячей воды.