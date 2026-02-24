В Ивделе из крана с горячей водой побежал вонючий «Скунс»

В Ивделе из крана с горячей водой побежала зеленая вода с резким химическим запахом. С такой проблемой столкнулись местные жители. Как стало известно «КП-Екатеринбург», причиной могла стать проверка теплоносителя на наличие утечек.
Ранее МУП «ТеплоСевер — Плюс» предупреждал жителей Ивделя о том, что в инженерных сетях теплоснабжения будет применяться реагент биоцида раффлезии БК «Скунс-01». Это химическое соединение окрашивает воду в ярко-зеленый цвет и придает резкий химический запах. Мера должна была предотвратить несанкционированный слив горячей воды с батарей.
Коммунальщики собирались добавлять реагент с 19 февраля и на протяжении всего отопительного сезона. Но сегодня утром у местных жителей вместо горячей воды из крана побежал вонючий «Скунс». В городской управляющей компании сообщили, что краситель попал в систему горячего водоснабжения из-за технологической неисправности, и попросили не пользоваться горячей водой до 00:00.
Однако в ответе УК указано другое химическое соединение — Уранин А, он же флуоресцеин натрия. К посту прикреплен сертификат качества. Это вещество также окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, однако, в отличие от «Скунса», безвредно и не имеет запаха, но жители города отмечали резкий неприятный запах, исходящий от горячей воды.