В Ростове хирурги успешно удалили аномальную опухоль щитовидки

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на частые скачки артериального давления. При обследовании медики выявили опухоль объемом около 1 тыс. куб. см, что в 55 раз превышает нормальные показатели. Сложное хирургическое вмешательство завершилось успешно. Отмечается, что через час после операции пациентка могла самостоятельно ходить и есть. Восстановительный период прошел без осложнений, давление нормализовалось.
