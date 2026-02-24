Беларусь попала в топ импортеров российского растворимого кофе

Беларусь заняла второе место среди лидеров по импорту растворимого кофе из России, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК России.
Так, в 2025-м экспорт российского растворимого кофе увеличился на 28% в денежном выражении. Сумма поставок на внешние рынки за год превысила 366 миллионов долларов в эквиваленте. В прошлом году Россия отгрузила 51 тысячу тонн растворимого кофе. Больше всего продажи выросли на рынке Казахстана (объем импорта 131 миллион долларов).
Далее в топе следует Беларусь, купившая за год в России растворимого кофе примерно на 95 миллионов долларов. Также среди лидеров: Узбекистан (свыше 33 миллионов долларов), Грузия (более 24 миллионов) и Израиль (около 12 миллионов долларов).
При этом Беларусь стала лидером по импорту заменителей, обогнав Казахстан, Молдову, Узбекистан и Кыргызстан.
Ранее Беларусь попала в топ-5 покупателей российской мясной продукции. А еще Беларусь стала лидером закупок российского сала.
