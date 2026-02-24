Беларусь попала в топ импортеров российского растворимого кофе

Так, в 2025-м экспорт российского растворимого кофе увеличился на 28% в денежном выражении. Сумма поставок на внешние рынки за год превысила 366 миллионов долларов в эквиваленте. В прошлом году Россия отгрузила 51 тысячу тонн растворимого кофе. Больше всего продажи выросли на рынке Казахстана (объем импорта 131 миллион долларов).