Без тепла из-за аварии: Где в центре Ростова отключили отопление 24 февраля

Около 20 домов остались без тепла в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Около 20 домов остались без тепла в центре Ростова-на-Дону сегодня, 24 февраля. Причина — дефект теплотрассы в переулке Халтуринском, сообщает глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Под отключение попали адреса:

— Малюгиной, 127;

— Варфоломеева, 222а/108а;

— Филимоновская, 78, 80;

— Халтуринский, 130/1, 150;

— Лермонтовская, 22, 22/5−9, 38, 61/63, 71/104;

— Островского, 96, 97, 100, 105, 119, 119а;

— Тельмана, 4;

— Буденновский, 61/112.

Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 24 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

