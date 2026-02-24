Без тепла из-за аварии: Где в центре Ростова отключили отопление 24 февраля

Около 20 домов остались без тепла в центре Ростова-на-Дону сегодня, 24 февраля. Причина — дефект теплотрассы в переулке Халтуринском, сообщает глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Под отключение попали адреса:
— Малюгиной, 127;
— Варфоломеева, 222а/108а;
— Филимоновская, 78, 80;
— Халтуринский, 130/1, 150;
— Лермонтовская, 22, 22/5−9, 38, 61/63, 71/104;
— Островского, 96, 97, 100, 105, 119, 119а;
— Тельмана, 4;
— Буденновский, 61/112.
Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 24 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
