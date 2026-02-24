МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО

В одной из схем мошенники связываются с родственниками бойцов СВО по телефону или в мессенджерах и представляются командирами, сослуживцами или волонтёрами — при этом, как подчеркивают в ведомстве, часто злоумышленники владеют реальными данными и называют их для убедительности. Схемы обмана бывают разные: так, аферисты могут сообщать, что родственник получил ранение или представлен к государственной награде, предлагать оформить выплату и просить денег на помощь. Также могут попросить назвать код из СМС, перейти по ссылке, установить «нужное приложение» или перевести деньги.