После Милана в Челябинск: Петр Гуменник начнет сезон после Олимпиады стартом в Челябинске

Петр Гуменник выступит в финале Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта на льду арены «Трактор».
После Олимпийских игр — 2026 в Милане фигурист вернулся в Россию и уже определился с ближайшими планами. По словам спортсмена, именно финал Гран-при станет его первым стартом после Игр.
— Финал Гран-при России — самое первое соревнование, в котором я планирую выступить после Олимпийских игр. На чемпионат мира нас еще не допустили, — заявил Гуменник федеральным СМИ.
В Милане российский фигурист занял шестое место в мужском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 271,21 балла. Для Гуменника это стало важным этапом карьеры и проверкой на прочность на международной арене.
Однако путь к мировым турнирам пока остается закрытым — российских фигуристов не допустили к чемпионату мира. Спортсмен надеется, что уже в следующем сезоне сможет вернуться на международные старты.
— Буду готовиться и прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом, — подчеркнул он.
Финал Гран-при в Челябинске станет главным событием марта в российском фигурном катании. Причем лед «Трактора» примет сразу два крупных турнира:
Ожидается, что в столицу Южного Урала приедут сильнейшие фигуристы страны. Ранее о намерении выступить заявляла и Аделия Петросян, однако ее участие пока официально не подтверждено.
Билеты на оба турнира уже поступили в продажу, и интерес болельщиков стремительно растет.
Финал Гран-при в Челябинске обещает стать не просто соревнованием, а настоящей проверкой амбиций — как для Гуменника, так и для всей сборной России.