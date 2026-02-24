Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 24 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с кадрами ликвидации транспорта ВСУ на харьковском направлении и сообщил, что это результат воздушной разведки батальона «Ваха» спецназа «Ахмат».
«Харьковское направление. Зона СВО. Действуют бойцы батальона “Ваха” спецназа “Ахмат” МО РФ. Работают чётко, слаженно и профессионально. По итогам проведенной воздушной разведки и нанесенных последующих точных ударов уничтожен автомобильный транспорт противника», — написал Кадыров в Telegram-канале.
В ходе работы спецназа, добавил он, также уничтожены миномёты (82-мм) и ретрансляторы связи, которые использовались для координации действий и корректировки огня.
«Каждый удар наносится точно в цель, лишая противника техники, связи и возможности координировать свои действия», — подчеркнул глава региона.