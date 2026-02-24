В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации

«Более четверти россиян (29%) участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации. Чаще всего россияне вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ (10%), профсоюзов (7%) и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (6%), то есть организаций, которые непосредственно защищают их имущественные или трудовые права и интересы», — говорится в сообщении.