В Омске подросток без прав попался инспекторам ДПС за рулем мопеда

Вечером 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции остановили мопед, за рулем которого находился несовершеннолетний. При проверке выяснилось, что водителем оказался ученик восьмого класса, не имеющий права управления транспортными средствами.
На место происшествия была вызвана мать подростка для разъяснения обстоятельств нарушения. Инспекторы ДПС составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и части 1 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Мопед перемещен на специализированную стоянку до устранения нарушений.
Материалы о правонарушении направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы с подростком и его законными представителями. Сотрудники полиции проведут разъяснительную работу с семьей о недопустимости передачи управления транспортными средствами детям до достижения установленного законом возраста.
По закону управление мопедом разрешено только с 16 лет при наличии документа на право управления транспортным средством категории «М». Нарушение этих требований влечет административную ответственность как для самого подростка, так и для родителей, допустивших подобные действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске резко вырос спрос на аренду тракторов для чистки снега.
Девочка пострадала при столкновении четырех автомобилей в Омске.