Друг актера из сериала «33 квадратных метра» назвал причину его смерти

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония, он скончался в больнице, рассказал РИА Новости друг артиста телеведущий Павел Кабанов.
Антонов скончался в возрасте 62 лет.
«Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали им (семье — ред.) деньгами на лечение», — сказал собеседник агентства.
Антонов был одним из лидеров «О. С. П. — студии». С Кабановым они познакомились благодаря совместной работе в проекте.
Антонов приобрел популярность из-за главной роли в сериале «33 квадратных метра», в котором также выступил в роли режиссера и автора сценария. Кроме того, он вместе с коллегой Владимиром Толоконниковым создал программу «БИС» на телеканале «ТВ-6» в 1998 году. Он также написал текст песни для фильма «Это несерьезно».