Ректор Политеха рассказал, как удержать талантливых иностранных студентов

«Также с первого курса мы вовлекаем иностранных студентов в работу над реальными проектами с индустриальными партнерами. Они работают в междисциплинарных командах бок о бок с российскими студентами. Наш опыт показывает, что иностранные студенты, вовлеченные в проектную работу с первого курса, с гораздо большей вероятностью остаются в России, так как они уже интегрированы в профессиональное сообщество», — заключил он.