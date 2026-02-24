Ричмонд
Жителей Башкирии предупредили о морозах до −27 градусов

На дорогах республики ожидается гололедица.

Источник: Комсомольская правда

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили о сложных погодных условиях 25 февраля. В регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 14−19 градусов, местами похолодает до минус 22−27. Днем температура будет держаться в пределах минус 4−9 градусов, в некоторых районах может понизиться до минус 14, а в горных территориях воздух прогреется до нуля.

На отдельных участках дорог вероятна гололедица.

