Жителей Башкирии предупредили о морозах до −27 градусов

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили о сложных погодных условиях 25 февраля. В регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров опустятся до минус 14−19 градусов, местами похолодает до минус 22−27. Днем температура будет держаться в пределах минус 4−9 градусов, в некоторых районах может понизиться до минус 14, а в горных территориях воздух прогреется до нуля.
На отдельных участках дорог вероятна гололедица.
