Умерла снимавшаяся в Беларуси звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России, известная актриса театра и кино Ирина Шевчук, снимавшаяся в Беларуси звезда фильма «А зори здесь тихие» умерла на 75 году жизни, пишет KP.RU.
О смерти известной актрисы сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук, которая рассказала, что последние несколько лет ее мать тяжело болела. Причиной смерти Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга, сообщила KP.RU.
Ирина Шевчук снималась в фильме «А зори здесь тихие». Фото: стоп-кадр из фильма.
Напомним, широкую известность Ирина Шевчук после роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». В Беларуси Ирина Шевчук снялась в фильмах «Государственная граница. Красный песок», «Тетя Маруся», «Вангелия». Фильмография актрисы превышает 70 картин.
В фильме «Государственная граница» Ирина Шевчук сыграла роль жены Гамаюна. Фото: с сайта kino-teatr.ru.
Кроме того, Ирина Шевчук была вице-президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».