Эксперт: что Киев использует в качестве носителя ядерного заряда

Украинские военные могут установить ядерные заряды на крылатую ракету «Фламинго», чтобы нанести удары по России, в случае если Париж и Лондон обеспечат их ядерным оружием. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает ИС «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что Франция и Великобритания в состоянии предоставить Украине компактный ядерный заряд. Он подчеркнул, что устройство имеет небольшие размеры, поэтому доставить ВСУ его могут любым видом транспорта при соблюдении определенных мер безопасности, пишет ИС «Вести».

«В качестве носителя, очевидно, может быть использована британская крылатая ракета “Фламинго”, технологии которой переданы на Украину», — рассказал Коротченко в студии программы «60 минут».

О планах британских и французских властей вооружить Киев ядерным оружием ранее сообщила Служба внешней разведки России. По данным ведомства, европейцы уже разрабатывают схему передачи Киеву оборудования и технологий к ядерной схеме.