Эксперт: что Киев использует в качестве носителя ядерного заряда

Украинские военные могут установить ядерные заряды на крылатую ракету «Фламинго», чтобы нанести удары по России, в случае если Париж и Лондон обеспечат их ядерным оружием. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает ИС «Вести».