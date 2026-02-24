Ричмонд
Священник рассказал, что происходит в храмах в первые дни Великого поста

23 февраля православные верующие начали соблюдать Великий пост.

Источник: Нижегородская правда

Он продлится 48 дней и завершится 11 апреля. В течение первых четырёх дней вечером во всех православных храмах проводится великое повечерие, во время которого читается Великий покаянный канон Андрея Критского, рассказал секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа и настоятель Смоленского храма в Ивантеевке, протоиерей Иоанн Монаршек. Его слова приводит РИАМО.

Он отметил, что особую значимость первая неделя поста приобретает именно благодаря этому богослужению, которое проходит с понедельника по четверг включительно. Преподобный Андрей Критский составил этот канон специально для Великого поста; в нём собраны покаянные тропари, призванные пробудить в верующем желание изменить свою жизнь к лучшему.

В каноне упоминаются события из Ветхого и Нового Заветов, а также приводятся примеры праведников, которые через покаяние искали общения с Богом. По словам протоиерея, это служит напоминанием для верующих о том, что возвращение к Богу возможно через осознанность своих поступков, искреннюю веру и любовь к ближним.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Саров пока не планируют открывать для паломников.