Священник рассказал, что происходит в храмах в первые дни Великого поста

Он продлится 48 дней и завершится 11 апреля. В течение первых четырёх дней вечером во всех православных храмах проводится великое повечерие, во время которого читается Великий покаянный канон Андрея Критского, рассказал секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа и настоятель Смоленского храма в Ивантеевке, протоиерей Иоанн Монаршек. Его слова приводит РИАМО.
Он отметил, что особую значимость первая неделя поста приобретает именно благодаря этому богослужению, которое проходит с понедельника по четверг включительно. Преподобный Андрей Критский составил этот канон специально для Великого поста; в нём собраны покаянные тропари, призванные пробудить в верующем желание изменить свою жизнь к лучшему.
В каноне упоминаются события из Ветхого и Нового Заветов, а также приводятся примеры праведников, которые через покаяние искали общения с Богом. По словам протоиерея, это служит напоминанием для верующих о том, что возвращение к Богу возможно через осознанность своих поступков, искреннюю веру и любовь к ближним.
