Священник рассказал, что происходит в храмах в первые дни Великого поста

В каноне упоминаются события из Ветхого и Нового Заветов, а также приводятся примеры праведников, которые через покаяние искали общения с Богом. По словам протоиерея, это служит напоминанием для верующих о том, что возвращение к Богу возможно через осознанность своих поступков, искреннюю веру и любовь к ближним.