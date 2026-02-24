Водоснабжение поселка ограничили в Белокалитвинском районе Ростовской области

Сегодня, 24 февраля, водоснабжение было временно ограничено в поселке Шолоховском Белокалитвинского района Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
По словам главы донского минЖКХ, в населенном пункте произошел порыв водовода. Ремонтные работы обещают завершить в 17 часов. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».
Добавим, также сегодня в центре Ростова-на-Дону без тепла временно остались около 20 домов.
