Водоснабжение поселка ограничили в Белокалитвинском районе Ростовской области

В поселке Шолоховском произошло отключение водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 февраля, водоснабжение было временно ограничено в поселке Шолоховском Белокалитвинского района Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

По словам главы донского минЖКХ, в населенном пункте произошел порыв водовода. Ремонтные работы обещают завершить в 17 часов. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».

Добавим, также сегодня в центре Ростова-на-Дону без тепла временно остались около 20 домов.

