В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

В Омской области официально объявлен режим повышенной готовности. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 24 февраля. Меры приняты в связи с риском возникновения опасных метеорологических явлений и аномальным похолоданием.
Согласно распоряжению, органам управления поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды. Необходимо непрерывно собирать информацию о возможных угрозах и своевременно передавать данные населению. В случае ухудшения ситуации предусмотрена возможность проведения эвакуации. Ответственным за выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен Алексей Ромахин.
Напомним, что ранее в регионе уже было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют экстремально низкие температуры: в северных районах области столбик термометра может опускаться до минус 42 градусов. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями спасательных служб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Когда омичам ждать тепла: подробный прогноз на 10 дней.