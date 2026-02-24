Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

Ответственным за предупреждение ЧС назначен Алексей Ромахин.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области официально объявлен режим повышенной готовности. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 24 февраля. Меры приняты в связи с риском возникновения опасных метеорологических явлений и аномальным похолоданием.

Согласно распоряжению, органам управления поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды. Необходимо непрерывно собирать информацию о возможных угрозах и своевременно передавать данные населению. В случае ухудшения ситуации предусмотрена возможность проведения эвакуации. Ответственным за выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен Алексей Ромахин.

Напомним, что ранее в регионе уже было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют экстремально низкие температуры: в северных районах области столбик термометра может опускаться до минус 42 градусов. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями спасательных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Когда омичам ждать тепла: подробный прогноз на 10 дней.