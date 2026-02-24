Audi зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию товарного знака «E-tron» поступили в феврале и в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания «АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе». В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.
Согласно документам, компания хочет производить и распространять в России детали транспортных средств, принадлежности и аксессуары для них, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
Audi — дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Предприятия автопроизводителя находятся в Германии и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике.