Audi зарегистрировала товарный знак в России

Заявки на регистрацию товарного знака «E-tron» поступили в феврале и в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания «АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе». В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.