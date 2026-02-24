Ричмонд
«Роскосмос» показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву

«Роскосмос» показал космический снимок циклона, принесшего снегопад в Москву.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Роскосмос» в своем канале на платформе Max опубликовал космический снимок циклона, который принёс в Москву очередной снегопад.

«Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — говорится в описании к фотографии.

Отмечается, что опубликованный снимок, на котором видно, как почти вся территория России покрыта облаками, сделан с помощью многозональных сканирующих устройств (МСУ), размещённых на спутниках «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.