«Роскосмос» показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Роскосмос» в своем канале на платформе Max опубликовал космический снимок циклона, который принёс в Москву очередной снегопад.
«Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — говорится в описании к фотографии.
Отмечается, что опубликованный снимок, на котором видно, как почти вся территория России покрыта облаками, сделан с помощью многозональных сканирующих устройств (МСУ), размещённых на спутниках «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.