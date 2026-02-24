Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 25 февраля 2026

В Ленинском районе по многим адресам света не будет с 9 до 17 часов. Больше повезет жителям Октябрьского района — на улицах Байкальской и Ширямова отключат электричество всего на 30 минут в промежутке с часу до четырех часов ночи. В Правобережном районе такой же график отключения. Однако по улицам Новогодняя, Кирпичная, Пожарского, Радищева и другим света не будет весь день.