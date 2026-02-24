Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 25 февраля 2026

В Иркутске 25 февраля отключат свет в трех районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 25 февраля 2026 года коснется Октябрьского, Правобережного и Ленинского районов. Как стало КП-Иркутск из телеграм-канале «Свет38», это связно с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 25 февраля 2026.

В Ленинском районе по многим адресам света не будет с 9 до 17 часов. Больше повезет жителям Октябрьского района — на улицах Байкальской и Ширямова отключат электричество всего на 30 минут в промежутке с часу до четырех часов ночи. В Правобережном районе такой же график отключения. Однако по улицам Новогодняя, Кирпичная, Пожарского, Радищева и другим света не будет весь день.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 25 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

В Ленинском районе по многим адресам света не будет с 9 до 17 часов. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».