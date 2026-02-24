Главврачи калининградских больниц проведут 11 марта единый приём граждан

11 марта с 14:00 до 18:00 все желающие смогут лично обратиться к главным врачам поликлиник и больниц Калининградской области.
Как пояснили в региональном минздраве, формат направлен на прямой диалог руководителей с пациентами. Жители смогут задать вопросы о качестве и доступности медпомощи.
Запись открыта на сайте ведомства. В форме нужно указать ФИО, контактный телефон, название учреждения и суть обращения. После регистрации сотрудник перезвонит для подтверждения времени.
Министр здравоохранения Сергей Дмитриев пообещал, что такие встречи станут регулярными.