В Омской области 20-летняя девушка напала с ножом на сожителя матери

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В городе Исилькуле Омской области расследуют уголовное дело об убийстве. Подозреваемой стала 20-летняя местная жительница, которая нанесла смертельное ранение 43-летнему мужчине. По версии следствия, жертвой конфликта стал сожитель матери девушки, ранее имевший судимость.

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. В ходе бытовой ссоры подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице на следующий день от полученных ранений.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и мотивов преступления.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается.

