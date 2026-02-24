В Омской области 20-летняя девушка напала с ножом на сожителя матери

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. В ходе бытовой ссоры подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице на следующий день от полученных ранений.