В России до конца недели ожидается спокойная геомагнитная обстановка

Как следует из отчета института, до конца недели, по данным среднеширотных станций, геомагнитное поле ожидается в спокойном состоянии с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, поле будет преимущественно неустойчивым, местами со слабыми возмущениями. При этом интегральная солнечная активность ожидается на низком уровне.