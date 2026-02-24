В России до конца недели ожидается спокойная геомагнитная обстановка

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спокойная геомагнитная обстановка и отсутствие магнитных бурь ожидаются до конца недели над территорией России, выяснил корреспондент ТАСС, проанализировав данные Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова.
Как следует из отчета института, до конца недели, по данным среднеширотных станций, геомагнитное поле ожидается в спокойном состоянии с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, поле будет преимущественно неустойчивым, местами со слабыми возмущениями. При этом интегральная солнечная активность ожидается на низком уровне.
«Радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве и на трассах пилотируемых космических аппаратов оценивалась как невозмущенная», — уточняется в документе.
С начала февраля на Земле зафиксировано пять магнитных бурь, из них четыре — слабого уровня. Самой сильной за месяц стала буря класса G2 (средний), которая произошла в ночь на 17 февраля.